Глава минобороны Германии Писториус: в случае приостановки поставок вооружения Украина исчезнет

Украина завтра же перестанет существовать как государство в случае приостановки поставок вооружения странами Запада. Об этом заявил в среду, 24 мая, глава немецкого министерства обороны Борис Писториус во время своего выступления в бундестаге, трансляция которого велась на YouTube-канале телеканала Welt.

Таким образом министр ответил на вопрос депутата без мандата Роберта Фарле о том, почему Германия не прикладывает усилий для мирного разрешения конфликта на Украине.

«Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра. Это хотите принять вы, но мы этого делать не хотим», — сказал он.

В то же время политик отказался комментировать заявление Фарле, который указал, что, участвуя в агрессивной войне украинского президента Владимира Зеленского, тот нарушает Конституцию и Уголовный кодекс Германии.

Парламентарий также отметил, что, одобряя обучение украинских военных и поставки вооружений Киеву, в частности танков, Писториус еще больше втягивает Германию в конфликт. Кроме того, он напомнил, что планы вторжения Украины в Крым и размещения там баз НАТО появились за год до начала российской спецоперации, что «не имеет ничего общего с правом на самооборону».

При этом, как отметила на брифинге 24 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, любые поставки вооружений Киеву не смогут отменить цели и задачи спецоперации. Говоря об участии Запада, в том числе Германии, в украинском конфликте, дипломат добавила, что на Украине созданы идеальные условия для отработки новых видов вооружений и тактики ведения гибридных войн.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести России стратегическое поражение, а в качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивает натовским оружием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.