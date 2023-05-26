Нидерланды сообщили, что уже оказали военную помощь Украине на €1,6 млрд

Глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен уточнил, что балансовая стоимость поставленного оборудования и техники составляет €732 млн

ГААГА, 24 мая. /ТАСС/. Нидерланды к настоящему времени оказали военную помощь Украине на €1,6 млрд. Об этом сообщила в среду в отчете парламенту глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен.

"Общий объем оказанной Украине военной помощи теперь составляет около €1,6 млрд, - говорится в документе. - Балансовая стоимость поставленного оборудования и техники составляет €732 млн. В общую сумму также входят коммерческие закупки и вклад в различные фонды, военные и гуманитарные".

По словам министра, с 13 апреля, когда был направлен последний подобный отчет, Украине были поставлены новые партии продукции военного назначения. "В том числе речь идет о системах ПВО, боеприпасах, приборах ночного видения, грузовых автомобилях и таком оборудовании, как краны и экскаваторы", - уточнила Оллонгрен.

Кроме того, глава Минобороны Нидерландов подтвердила информацию о том, что страна работает над планом по скорейшему обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16. "Этот проект осуществляется с Данией, Бельгией и Великобританией, - заметила она. - Ожидается, что к нему подключатся другие страны. Кроме того, важная роль в этом процессе будет отведена промышленности".

"Поставки из оперативных запасов влияют на нашу собственную готовность, но считаются приемлемыми в нынешних обстоятельствах, - добавила Кайса Оллонгрен. - Продолжающаяся военная поддержка также оказывает влияние на отсрочки в проектах по закупкам. Министерство обороны принимает меры для ограничения этих последствий, например, путем ускорения закупки оборудования для замены и укрепления системы закупок и реализации проектов".

Ранее власти Нидерландов сообщали, что в 2022 году потратили порядка €1 млрд на оказание военной помощи Украине. На 2023 год правительство страны выделило €2,5 млрд на гуманитарную и военную поддержку украинской стороны, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку, а также на помощь в привлечении к ответственности лиц, виновных, по мнению Запада, в военных преступлениях.