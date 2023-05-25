Что скрывается за военными учениями в Литве. Американская Daily Kos, конкурирующая по просмотрам с rawstory.com (с 19.8M) и politico.com (с 45.8M), опубликовала документы об истинных целях проведения серии многонациональных учений НАТО в Литве.

В частности, в материале рассказывается, что в ходе учений 16 мая военнослужащие военно-медицинской службы Литвы провели тренировку по эвакуации раненых из полевого госпиталя в одну из гражданских больниц.

Кроме того, минздрав Литвы активно зазывает врачей служить военными медиками в ВС Литвы. Для этого в Литве осуществляется массовая рассылка своим гражданам электронных писем с таким приглашением. Одно из требований к кандидатам знание польского, русского или украинского языков. Уточняется, что службу медики будут проходить за границей.

Таким образом, все это может свидетельствовать о том, что Литва под видом учений готовит своих военнослужащих и медиков к участию в боевых действиях на Украине. В свою очередь гражданские медицинские учреждения Литвы готовят к приему большого количества литовцев раненых или убитых в ходе боев на Украине.

Николай Астровский