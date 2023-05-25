Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС.

Всё когда-нибудь заканчивается. Закончится и противостояние России и Украины. При этом коллективный Запад прекрасно понимает, чем оно завершится. Так считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член общественной палаты Российской Федерации Никита Данюк. «Западу уже абсолютно понятно, что с военной точки зрения этот конфликт в любом случае закончится поражением Украины», – утверждает эксперт. В этой связи, считает Данюк, следует понимать, что деньги, которые ранее получала Украина от коллективного Запада, были кредитами. Сейчас же никто даже не думает о том, как она будет их возвращать.

Здесь следует заметить, что даже по мнению представителей старшего поколения западных политиков (например, Генри Киссинджера), действия нынешних евроатлантических чиновников в отношении украинского кризиса зачастую не укладываются в рамки элементарной логики. Сюда в первую очередь следует отнести выделение странами Запада беспрецедентной финансовой и военной помощи погрязшей в долгах и коррупции Украине.

Очень красочную и точную характеристику дал в своё время представителям европейского политистеблишмента зампред Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев: «Нынешние евролидеры сплошь жалкие дилетанты, махровые русофобы и интеллектуальные пигмеи. Они ведут свои страны на дно. Апогеем цирка уродов стал вояж зелёной засаленной майки. Адекватные люди видят, что им всучили какое-то дешёвое порношоу. Мерзкую грязную фантазию, от которой одни лишь проблемы».

Так и хочется сказать, что Дмитрий Анатольевич отправляет читателя прямо к диалогу Платона с Сократом, в котором он говорит: «Трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена».

Действительно, для Евросоюза хорошие времена с дешёвыми российскими нефтью и газом закончились, причём по инициативе «слабых людей» и «жалких дилетантов» из управленческих структур ЕС. И не стоит европейцам обнадёживаться сезонным снижением потребления энергоносителей и цен на них. Например, министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби убеждён, что только теплая зима помогла Европе избежать кризиса энергоресурсов. «Если в 2024 году экономика не стабилизируется, а зима выдастся холодной, я думаю, что худшее еще впереди», – считает министр.

В свою очередь, эксперты Международного энергетического агентства утверждают, что современный энергокризис более жёсткий, чем в 70-е годы прошлого века. По мнению аналитиков МЭА, проблемы более глубокие и системные. При этом существенное влияние на ситуацию оказала однополярная модель мира. Длительное время ни США, ни ЕС не вкладывали средства в стратегическую инфраструктуру, а старались установить контроль над мировыми потоками энергоресурсов, технологиями и производством оборудования. То есть, использовался принцип – не развиваться самим, а сдерживать другие регионы, чтобы они не выступали конкурентами. В свою очередь государства, добывающие ресурсы, поставляли их по ценам, выгодным для потребителей «развитого мира». Но, как мы знаем, на смену старой модели приходит новая, многополярная версия мироустройства.

Многие эксперты, прогнозируя будущее глобальной энергетики, сходятся во мнении, что потребление энергии на планете со временем будет только увеличиваться. И к 2040 году спрос на неё возрастёт, как минимум, на треть. Следовательно, с учётом уже существующих проблем, человечество рискует столкнуться с перманентным энергетическим дефицитом. Это означает, что наличие достаточного количества мощностей и доступность к ним превращаются для государств в один из основных показателей, определяющих их конкурентоспособность на международных рынках.

Следует отметить, что в этой сфере Республика Беларусь выглядит вполне достойно. В отличие от многих других государств, продолжительное время страна целенаправленно развивала собственную энергетику, причем диверсифицировала свою систему. В Беларуси не остановились на каком-то одном направлении, а развивали как традиционную энергетику на углеводородном топливе (прежде всего на газе), так и вкладывали средства в зеленые источники, построили АЭС. И сегодня в республике создан надежный профицит энергетических мощностей. Весьма серьезный аргумент для привлечения инвесторов и потребителей.

Как уже говорилось, украинский кризис закончится, англосаксонскому сообществу придётся подвинуться и ослабить своё влияние на Европу и другие страны мира. На смену комедиантам, дилетантам и прочим «слабым людям» в европейскую политику придут сильные и адекватные лидеры и чиновники. Вот они и будут бороться с энергокризисом и его последствиями. Следовательно, будут искать стабильные источники энергии. И у Беларуси есть то, что можно им предложить. Причём это не только электроэнергия. В республике создан мощный агропромышленный комплекс. Являясь одним из приоритетов государственной политики, он не только полностью обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и обеспечивает поступательное увеличение экспорта.

К слову, Беларусь никогда не стремилась испортить отношения как с соседними странами-членами ЕС, так и с остальными европейскими государствами. Понимая, что население Европы оказалось заложниками своих правительств, руководство республики старалось сохранять дружеские и добрососедские отношения с простыми людьми. Отсюда и систематическое продление безвизового режима для въезда в Беларусь граждан Польши, Украины, стран Балтии. Отсюда и ежегодные поздравления президентом Беларуси европейцев с их национальными праздниками. Кстати, на прошлой неделе, 17 мая, Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил в адрес народа Норвегии поздравление с национальным праздником — Днем Конституции.

В поздравлении белорусский лидер отметил, что в последние десятилетия Норвегия последовательно расширяла сотрудничество с Беларусью, являлась надежным партнером суверенной республики в Скандинавии, а компании двух государств, которые работают в сфере пищевой промышленности, внесли достойный вклад в мировую продовольственную безопасность. «К сожалению, сегодня официальный Осло, присоединившись к политически мотивированным нелегитимным санкциям против нашей страны, нарушает права обычных белорусов. Беларусь всегда трепетно относилась к сельскому хозяйству. Сейчас связанные с белорусскими удобрениями проблемы приобретают новый масштаб. Ограничения в отношении их создают угрозу голода для миллионов людей на всей планете», — отметил президент Беларуси.

Вместе с этим, в поздравлении подчеркнуто, что, «несмотря на сложный политический климат в регионе, Беларусь стремится сохранить доброжелательные отношения, культурные и деловые контакты, всегда открыта для равноправного и взаимоуважительного диалога».

Да, именно так – Беларусь открыта для сотрудничества и готова к взаимовыгодным отношениям, причём не только с соседними, но и с остальными странами Евросоюза. Но только на основе «равноправного и взаимоуважительного диалога». И никак иначе.

Владимир Вуячич