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Интерфакс-АВН

Космический грузовик "Прогресс МС-23" пристыковался к МКС

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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21"
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21".
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-23", стартовавший ранее в среду с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС состоялась в 19:19 мск. Полет корабля прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 189 суток.

Ранее в среду в 15:56 мск ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-23" штатно стартовала с площадки 31 космодрома Байконур.

Грузовик доставил на МКС 2491 кг грузов, в том числе 499 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1322 кг ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-ой длительной экспедиции.

Также на корабле прибыло универсальное рабочее место УРМ-Д для установки на внешней поверхности служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС во время выхода в открытый космос.

"Для проведения эксперимента "Парус-МГТУ" (постановщик - Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана) в корабле находится пусковое устройство со студенческим наноспутником, который предстоит запустить вручную космонавтом в ходе российской внекорабельной деятельности для отработки технологии развертывания солнечного паруса", - сообщали в пресс-службе "Роскосмоса".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Наноиндустрия
Союз-2 РН
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