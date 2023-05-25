Источник изображения: topwar.ru

Дистанционно управляемые подводные беспилотники Blueye X3 поступают на вооружение Береговой охраны Норвегии. Такими аппаратами теперь оснащены все ее корабли.

Об этом сообщили в пресс-службе норвежской компании Blueye Robotics, которая является производителем данных дронов.

Береговая охрана Норвегии сделала такой крупный заказ, чтобы снабдить свою команду водолазов необходимым количеством «глаз» под поверхностью воды в дополнение к имеющимся у них датчикам. Это позволит улучшить навигационные возможности и более эффективно осуществлять сбор данных.

Источник изображения: topwar.ru

Аппарат может использоваться как с материнского корабля, так и с лодки типа «человек за бортом». Такие беспилотники можно применять для сбора доказательств экологического преступления, поиска наркотиков и других запрещенных предметов, прикрепленных к корпусу судна, поиска пропавших в море людей, осмотра севших на мель судов. Помимо этого, с помощью такого дрона удобно досматривать собственный корабль перед выходом в море, чтобы убедиться в отсутствии установленных злоумышленниками нежелательных предметов.

Норвежская Береговая охрана выбрала Blueye X3 из-за модульной конструкции, простоты эксплуатации и надежности. Аппарат достаточно портативен и весит всего 9 килограммов, а емкость его аккумулятора позволяет непрерывно работать в течение четырех часов.

Источник изображения: topwar.ru

Сама модель подводных аппаратов Blueye X3 начала выпускаться с 2021 года. В прошлом году дрон компании Blueye Robotics был задействован при обследовании места подрыва «Северных потоков» в Балтийском море. Он опустился на 80-метровую глубину и обнаружил, что часть труб отсутствовала, а обломки других были разбросаны по дну.