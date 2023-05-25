Войти
Военное обозрение

Подводные беспилотники Blueye X3 поступают на вооружение Береговой охраны Норвегии

394
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Дистанционно управляемые подводные беспилотники Blueye X3 поступают на вооружение Береговой охраны Норвегии. Такими аппаратами теперь оснащены все ее корабли.

Об этом сообщили в пресс-службе норвежской компании Blueye Robotics, которая является производителем данных дронов.

Береговая охрана Норвегии сделала такой крупный заказ, чтобы снабдить свою команду водолазов необходимым количеством «глаз» под поверхностью воды в дополнение к имеющимся у них датчикам. Это позволит улучшить навигационные возможности и более эффективно осуществлять сбор данных.

Источник изображения: topwar.ru

Аппарат может использоваться как с материнского корабля, так и с лодки типа «человек за бортом». Такие беспилотники можно применять для сбора доказательств экологического преступления, поиска наркотиков и других запрещенных предметов, прикрепленных к корпусу судна, поиска пропавших в море людей, осмотра севших на мель судов. Помимо этого, с помощью такого дрона удобно досматривать собственный корабль перед выходом в море, чтобы убедиться в отсутствии установленных злоумышленниками нежелательных предметов.

Норвежская Береговая охрана выбрала Blueye X3 из-за модульной конструкции, простоты эксплуатации и надежности. Аппарат достаточно портативен и весит всего 9 килограммов, а емкость его аккумулятора позволяет непрерывно работать в течение четырех часов.

Источник изображения: topwar.ru

Сама модель подводных аппаратов Blueye X3 начала выпускаться с 2021 года. В прошлом году дрон компании Blueye Robotics был задействован при обследовании места подрыва «Северных потоков» в Балтийском море. Он опустился на 80-метровую глубину и обнаружил, что часть труб отсутствовала, а обломки других были разбросаны по дну.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.10.2021
К вопросу о возрождении морских десантов. Заключение
09.08.2021
Проблемы консолидации европейского авиастроения
31.05.2021
Минобороны: За неделю 48 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ
10.03.2021
Ставка на авиацию
17.02.2021
НАТО расширило разведывательные возможности в Европе
03.02.2020
"Плановый полет": как два Ту-160 оказались у границ Канады
24.01.2020
Очевидное и понятное: угрожают ли России новые беспилотники-разведчики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 10:47
  • 50053
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 09:17
  • 167
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 25.05 04:54
  • 1
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 04:13
  • 27
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"