В Великобритании ищут наемников с Ближнего Востока и из Северной Африки для помощи Украине

В Великобритании ищут наемников с Ближнего Востока и из Северной Африки для помощи Киеву, пишет L'Antidiplomatico. Этих людей возложат "на алтарь интересов НАТО", ведь на Украине их ждет верная смерть, считает автор статьи.

На сайте службы занятости Adzuna появилось объявление, в котором военных специалистов приглашают поддержать Украину и предполагаемое контрнаступление киевского режима.

"Граждане стран Ближнего Востока и Северной Африки приглашаются к участию в волонтерской программе помощи Украине, – говорится на сайте. – Для участия в украинском контрнаступлении требуются военные специалисты, обладающие хорошим здоровьем и психологической устойчивостью. Претенденты должны понимать все риски и подписать отказ от претензий".

Работодатель предлагает заплатить 20 тысяч фунтов стерлингов за контракт и обещает ускорить получение гражданства Великобритании или страны ЕС по окончании службы.

В контактах для связи сказано, что вербовщицу зовут София Романюк. Фамилия указывает на украинское происхождение этой женщины, а адрес электронной почты позволяет предположить, что она связана с программой получения гражданства в ЕС. Объявление было опубликовано в Великобритании.

Между тем, отбросив пропаганду, следует признать, что для киевского режима ситуация на поле боя складывается очень сложная. Даже Wall Street Journal со ссылкой на главнокомандующего вооруженными силами Украины, пишет, что "украинские силы фактически потеряли контроль над городом Артемовск (Бахмут)".

"Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский сказал, что украинские силы закрепились на незначительной части Артемовска и наступают с флангов, тем самым фактически признав российский контроль над городом", – говорится в американской газете.

Оборона Артемовска, который, с точки зрения Киева, играет важную роль для начала столь желанного на Западе контрнаступления, стоила украинским вооруженным силам многих человеческих жизней. Бывший пресс-секретарь армии Донецкой народной республики Эдуард Басурин в интервью газете "Комсомольская правда" заявил: "По предварительным данным, потери составляют порядка 40 тысяч человек".

"Где-то 23 тысячи – это убитые, и еще примерно 16 тысяч – те, кто получили тяжёлые ранения (то есть безвозвратно раненные). Плюс еще пропавшие без вести – их подсчитать пока невозможно. Но все вместе – примерно 40 тысяч, может и больше. А сколько там украинской техники было уничтожено на данный момент даже посчитать трудно", – добавил он.

"Телеграм-канал wartears, специализирующийся на подсчетах потерь вооруженными силами Украины, приводит примерно такие же цифры. По их данным потери ВСУ в Бахмутском районе (это Бахмут, Соледар, прилегающие станицы) составляют 55 тысяч человек. Подсчет они ведут с начала спецоперации, с 24 февраля 2022 года.

Для сравнения, официальная цифра потерь Вооруженных сил СССР за 10 лет войны в Афганистане – 15 051 человек", – сообщил Басурин.

Одним словом, как отмечали и некоторые западные наблюдатели, состояние вооруженных сил киевского режима нельзя назвать хорошим. Именно поэтому пресловутое весеннее контрнаступление все откладывается.

Объявление о поиске отчаявшихся людей с Ближнего Востока и из Африки является явным подтверждением тяжелых потерь, понесенных вооруженными силами киевского режима. На Украине этих людей ждет верная смерть. Они, как жертвенные агнцы, будут возложены на алтарь интересов НАТО. Такие новости не освещаются на Западе. Военной пропаганде необходимо представить ситуацию так, будто русские продолжают "нести потери и поражения", а киевский режим якобы "находится на пороге победоносного контрнаступления".