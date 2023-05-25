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Техкульт

Японские ученые готовятся запустить в космос спутник из дерева

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Спутник

Группа ученых Университета Киото и стартапа Sumitomo Forestry сообщили о возможности использования древесины в качестве материала для изготовления космических спутников.

И это вовсе не шутка. Совместный проект находится в разработке с 2020 года, а в прошлом году к нему присоединилось Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), которое взяло на себя отправку образцов трех видов древесины на МКС, где они были помещены в модуль Kibo почти на 10 месяцев. На прошлой неделе образцы были извлечены для исследований, и уже первые их результаты показали — древесина прекрасно выдержала испытания открытым космосом. Лучшей из этой «тройки» оказалась магнолия. Благодаря своей природной упругости, она практически не подверглась деформации, разложению, растрескиванию, другим дефектам и у нее почти не изменился вес. Выработавшие свой ресурс спутники со временем становятся космическим мусором, часть из которых, падая, сгорают в атмосфере Земли. При этом продукты сгорания (нередко токсичные), накапливаясь, становятся серьезной проблемой для окружающей среды. В этом смысле космический аппарат, часть фрагментов которого изготовлена из дерева выглядит намного безопаснее. Как сообщила команда в своем пресс-релизе, первый спутник из древесины может быть выведен на орбиту уже в 2024 году.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
МКС
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