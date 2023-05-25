НАСА намерено помучить будущих астронавтов с помощью Кракена

Установка Kraken

Космический туризм может столкнуться с серьезным препятствием, если инициатива НАСА получит распространение. Речь идет о подготовке к полетам в космос на специальной машине под названием «Kraken», которая создает условия для дезориентации человека в условиях невесомости. По отзывам тех, кто проводил тестирование устройства, оно создает «жуткие условия», как будто человека живьем крутит в стиральной машине.

Kraken – огромная подвижная платформа, которая вращает капсулу с человеком внутри по шести осям в произвольном порядке. Это позволяет имитировать бесконтрольное вращение в условиях невесомости, когда человеческому организму крайне сложно сохранять ориентацию. Многие люди, которые побывали в настоящем космосе, рассказывали о крайне необычных ощущениях при наступлении невесомости. Невозможно определить, где верх и низ, не получается контролировать положение тела в пространстве и при этом сильно тошнит. Тренировки в условиях искусственной невесомости очень дороги и при этом скоротечны, человек не успевает отработать нужные навыки. Вот для этого и нужен Kraken – в нем можно создать самые разные условия и проверить методы адаптации человека к ним, научить его, как вести себя в разных ситуациях. Но если профессиональные космонавты знают, на что идут, и ради чего переживают неприятные ощущения, то космических туристов сеанс тренировки с Kraken может и лишить желания отправляться в космос. С одной стороны это правильно – лучше в безопасных условиях, заранее на Земле, проверить свою «совместимость» с невесомостью, чем рисковать в реальном космосе. С другой, отзывы об использовании Kraken преимущественно негативные, уж больно удачной получилась машина, слишком хорошо работает.

Александр Мартыненко