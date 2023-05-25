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Техкульт

Airbus успешно испытал автономный вертолет-беспилотник VSR700

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Airbus VSR700

Компания Airbus Helicopters (подразделение концерна Airbus Group) завершила последний этап морских испытаний вертолета-беспилотника VSR700. В частности, в их программу входили 80 взлетов и посадок в автономном режиме с вертолетной палубы в штормовую погоду с помощью системы ATOL.

Ее дополняет система Airbus DeckFinder, обеспечивающая взлет и посадку на палубу в условиях качки без спутниковой навигации GNSS/GPS и в условиях плохой видимости. Взлетный вес VSR700 — 700 кг. Он оснащен дизельным двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с., развивает крейсерскую скорость 220 км/ч и несет полезную нагрузку до 100 кг. На нем установлены датчики, позволяющие беспилотнику вести разведку, наблюдение, бороться с подводными лодками, охранять морские границы и участвовать в спасательных операциях. Основной итог испытаний — впервые на крыло поставлен тактический вертолет-беспилотник, представляющий собой единую целостную систему.

Airbus VSR700

Александр Агеев

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Продукция
VSR700
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
БПЛА
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