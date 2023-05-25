Чешские оружейники заявили о небывалом спросе из-за конфликта на Украине

ЦАМТО, 24 мая. Чешская республика переживает крупнейший за 30 лет бум оружейной промышленности из-за конфликта на Украине и высокого спроса на оружие в Евросоюзе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканалу CT24 глава Ассоциации оборонной и охранной промышленности Йиржи Гинек.

"Мы в ситуации, подобной которой никогда не было… Мы делаем все, что можем, чтобы удовлетворять спрос как нашей армии, так и вооруженных сил Украины, а также других стран", – сказал он журналистам телеканала CT24 на оружейном форуме в Брно.

"Большинство стран мира, особенно в Европе, долгое время не инвестировали в свою обороноспособность, где превалировал дух "вечного мира", а сейчас возникла необходимость пополнить арсеналы, от чего и процветает оружейная промышленность в Чехии и не только", – цитирует "РИА Новости" Й.Гинека.

По словам Й.Гинека, "85-90% продукции компаний, входящих в ассоциацию, идет на экспорт. Важную его долю составляют поставки для ВСУ, но конфликт на Украине рано или поздно закончится, поэтому чешским промышленникам необходимо заблаговременно укрепиться и на других рынках".

Ассоциация оборонной и охранной промышленности объединяет производителей и экспортеров военной техники, снаряжения и вооружения со всей Чехии. Она сотрудничает с Европейским оборонным агентством и НАТО.