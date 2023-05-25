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ТАСС

В России приняли 63 нормативных правовых акта, расширивших права участников СВО

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Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу напомнил, что установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Шестьдесят три нормативных правовых акта, которые значительно расширили права военнослужащих - участников специальной военной операции (СВО), а также членов их семей, приняты в России. Об этом в среду заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Первым рассмотрим вопрос о мерах по реализации социальных гарантий военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членам их семей. На сегодняшний день принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права данной категории граждан. Установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что военнослужащим, получившим ранения, и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере 3 и 5 млн рублей, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы.

"Командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих. К предоставлению им адресной помощи также активно привлекаются юнармейцы, ветеранские организации, женсоветы", - добавил Шойгу. 

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