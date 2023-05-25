"О чем он думал?" Зеленский пренебрег советом по Артемовску и удивил США

Экс-аналитик ЦРУ Биб заявил о провале украинской тактики по удержанию Артемовска

Тактика Зеленского по удерживанию Артемовска провалилась, заявил бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб в интервью RS. В США не понимают, почему он принял такое решение, ведь Запад давно призывал Киев вывести войска из города.

Новые реалии на Украине могут вывести участие НАТО на более высокий уровень. Интервью с Анатолем Ливеном и Джорджем Бибом.

Сообщения СМИ указывают на то, что после нескольких месяцев боевых действий русские овладели городом Артемовском, расположенным на востоке Украины. Как раз в этот момент мировые лидеры обещали Киеву больше помощи и оружия, включая современные американские истребители F-16. Они надеялись, что украинские вооруженные силы сумеют этой весной провести долгожданное наступление.

Я попросил двух ведущих экспертов по России из Института Куинси Анатоля Ливена (Anatol Lieven) и Джорджа Биба (George Beebe) откровенно рассказать о том, что означает эта очевидная победа для Москва, и как она может изменить характер вооруженного конфликта.

Кроме того, я спросил, как понимать решение о поставках на Украину F-? Повысит ли оно риск эскалации конфликта между Россией и НАТО с учетом новых фактов? И в каком положении окажутся те, кто хочет отказаться от кровопролития и заключить соглашение о прекращении огня?

Келли Влахос: Хорошо, согласно сегодняшним сообщениям, после нескольких месяцев боевых действий русские овладели городом Артемовском. Что это означает для обеих сторон в тактическом и стратегическом плане?

Джордж Биб: Ну, я думаю, что реальное значение этой победы станет понятно лишь спустя некоторое время. Многие военные эксперты утверждают, что сам по себе Артемовск не имеет стратегического значения, а его захват не обеспечит русским какой-то серьезный прорыв, не позволит им быстро развить наступление и занять либо окружить новые украинские города, а также полностью взломать украинскую оборону. Думаю, этого не будет.

Здесь гораздо важнее другой вопрос. Украина решила до конца оборонять Артемовск, хотя он не имеет стратегического значения. Не приведет ли такое решение к тому, что Украина лишится возможности начать новое контрнаступление в другом месте? Это наступление, которое она долго готовила и о котором давно и во всеуслышание говорит. Мне кажется, многие западные военные эксперты, включая руководителей из Пентагона, долгое время призывали украинцев организованно вывести войска из Артемовска и сохранить личный состав, боевую технику и боеприпасы для более важных будущих сражений.

Но Зеленский по сути дела пренебрег этими советами и решил направить на оборону Артемовска дополнительные войска, в том числе, лучшие украинские части и подразделения, чтобы удержать его. Сделал он это довольно театрально. Помните, когда Зеленский в декабре прошлого года приехал в Вашингтон, он привез туда флаг из Артемовска, который он взял у защитников города. Украинский президент торжественно вручил этот флаг американскому конгрессу как символ решимости своей страны удержать этот город и нанести поражение российским войскам. Что ж, эта затея провалилась. Теперь ясно, что все вложенное в оборону города потрачено впустую. Непонятно, как это отразится на способности Украины отбросить российские войска назад. Но мне кажется, что сегодня многие в Вашингтоне недоуменно качают головами и удивляются, о чем думал Зеленский.

Анатоль Ливен: Да, я со всем этим согласен.

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Келли Влахос: И как раз в этот момент Соединенные Штаты готовят почву для передачи Украине современных истребителей F-16, а руководство G7 только что пообещало Киеву больше помощи и оружия. Видите ли вы в этом нарастающую вовлеченность НАТО, которая хочет свести на нет победу России, хотя эта победа носит не более чем символический характер? Создает ли это условия для дальнейшей эскалации?

Анатоль Ливен: Что ж, я в этом не сомневаюсь, таково намерение НАТО и Америки. Вопрос в том, будет ли результат. И еще, конечно, где будут наступать украинцы. Знаете, многие ожидают, что направлением удара станет Азовское море, что они постараются надвое разрезать российские позиции. Но подав так много сигналов, украинцы подарили русским очень и очень много времени на подготовку. Спутниковые снимки показывают, что они создали несколько рубежей обороны. С другой стороны, если Украина снова попытается контратаковать в Донбассе, она может в очередной раз завязнуть в битве на истощение, не добившись никаких значимых успехов.

Так что НАТО несомненно старается усилить украинцев. И если русские смогут удержать украинские войска и не дадут им прорваться, у России не будет особых стимулов для эскалации. Но здесь есть одна проблема. Если поддержка НАТО даст результат и украинцы осуществят прорыв, то появится масса шансов на эскалацию со стороны России. И мы не знаем, к чему это приведет.

Джордж Биб: Да, я согласен. Мы ввязались в процесс эскалации с русскими. И ввязались уже довольно давно. На каждое продвижение русских, на каждый их эскалационный шаг Запад отвечает тем же, а потом следует реакция России. И по поводу передачи F-16. До сих пор неясно, сколько таких самолетов Украина готова получить и как быстро они прибудут. Но без активной помощи Запада украинцам будет очень трудно эксплуатировать эти самолеты. Они требуют колоссального объема работ по обслуживанию. Им нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, а у украинцев таких полос очень мало. Так что им придется либо модернизировать существующие ВПП для размещения этих самолетов, либо летать на них с авиабаз натовских стран.

Но все это весьма проблематично. Если они модернизируют свои ВПП, русские это непременно увидят. По сути дела, Украина подаст им сигнал о том, куда надо наносить удары, чтобы лишить Киев возможности эксплуатировать эти истребители. А если они будут осуществлять боевые вылеты с натовских авиабаз, тогда русским придется принимать решение, наносить ли удары по этим базам. В любом случае, украинцы не умеют обслуживать эти самолеты. Им придется отправлять их на обслуживание в страны НАТО, и тогда они будут челноком летать туда-сюда. Либо же Западу придется отправлять на Украину своих техников, чтобы они занимались обслуживанием и ремонтом F-16 на ее территории. Так что мне кажется, все это чревато серьезной эскалацией.

Есть еще один момент, и я бы назвал его своей догадкой, потому что у меня нет доказательств в подтверждение такого суждения. У меня есть очень сильное подозрение, что, когда у украинцев закончатся зенитные ракеты, на Запад будет оказываться усиленное давление с тем, чтобы он поставил украинцам F-16. У нас просто нет таких ракет, которые им нужны, и чтобы Украина могла защититься от российских воздушных ударов, есть только один способ: поставить туда такого рода истребители. Так что я думаю, это плохой знак, показывающий, как Запад оценивает состояние украинской ПВО.

Келли Влахос: Звучит пугающе. Как вы считаете, насколько мы приблизились к переговорам о прекращении огня? Или мы сегодня отдалились от них, поскольку появились новости про F-16 и про падение Артемовска? Насколько вы уверены в том, что в ближайшем будущем найдется место для дипломатии?

Анатоль Ливен: Смотрите. В своем заявлении "семерка" изо всех сил требует полного отвода российских войск. Но она не указала конкретно, что отвод должен быть со всей территории Украины, включая ту, которой она лишилась в 2014 году. Так или иначе, особого энтузиазма это не вызывает, поскольку никаких компромиссов не предвидится. В конечном итоге, нам придется просто наблюдать, что происходит на поле боя. Мы неоднократно слышали в последние недели и месяцы, что, если Украина в этом году не одержит крупную победу, прежних объемов помощи она уже не получит. Джордж абсолютно прав, говоря о том, что мы не можем поставить нужные зенитные ракеты, ракеты для ПВО. Но это вооруженный конфликт, и события на поле боя – либо отсутствие этих событий – станет решающим фактором.

Келли Влахос: Джордж, несколько слов в завершение?

Джордж Биб: Думаю, в данный момент стороны очень далеки от переговоров. Ни Россия, ни Украина не склонны идти на компромиссы. А заявление "семерки" и решение Вашингтона поставить F-16 не внушает мне оптимизма и заставляет верить, что Соединенные Штаты даже не пытаются искать выход из этой ситуации и компромиссы.Но есть один момент, вселяющий надежду. Другие части нашего мира – Китай, Бразилия, Ватикан – преисполнены решимости найти выход из этой ситуации.

Келли Влахос: Спасибо.

Автор статьи: Келли Бокар Влахос (Kelley Beaucar Vlahos)