Defence One сообщила о наращивании темпов поставок вооружения на Украину из США

Defence One: темпы доставки оружия на Украину из США ускорились на 30% за время спецоперации

Темпы доставки вооружения на Украину из США ускорились на 30% за время специальной военной операции России. Об этом в среду, 24 мая, сообщает издание Defence One со ссылкой на представителя 21-го командования тылового обеспечения американских вооруженных сил.

«Оружие поступает в Украину на 30% быстрее, поскольку США заново осваивают навыки времен холодной войны», — цитирует издание представителя командования.

По его словам, американские вооруженные силы научились быть более эффективными в вопросах транспортировки военной техники и солдат. В итоге Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают оружие и боеприпасы «быстрее, чем когда-либо».

Как отмечается в материале, США впервые стали оттачивать навыки, необходимые для переброски войск и оружия через Атлантику, в 2019 году, когда начали ежегодные учения DEFENDER-Europe.

Также сообщается, что по состоянию на 21 мая Соединенные Штаты отправили или пообещали поставить Киеву вооружения и оборудования на $38 млрд. При этом большая их часть поступила из запасов США.

Ранее, 21 мая, президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, переносные противотанковые комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, тепловизионные системы и запчасти.

По данным газеты Politico, в этот раз пакет включает больше артиллерийских орудий, бронетехники и противотанковых средств, а его стоимость составляет $375 млн.

При этом в середине мая издание заявляло, что американское финансирование военной помощи Украине может иссякнуть уже к середине лета. Как говорится в материале, из $48 млрд, одобренных конгрессом в декабре, осталось только $6 млрд, что «вызывает опасения» у законодателей по вопросу дальнейших планов Белого дома.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.