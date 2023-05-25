Экс-глава ВВС Италии объяснил, почему Рим не может учить украинцев на F-16

Экс-глава ВВС Италии Трикарико назвал поиск инструкторов для пилотов ВСУ в стране странным

Италия не может обучать украинских пилотов на F-16, пишет La Repubblica. В последний раз пилоты ВВС страны сидели за штурвалом этих истребителей более 11 лет назад. Набирать инструкторов в Италии было бы "странным", считает генерал Трикарико.

Уже более одиннадцати лет ни один итальянский пилот ВВС не садился за штурвал F-16. Генерал Трикарико считает, что искать инструкторов среди отставных военных было бы странным.

Реактивный боевой самолет F-16 мелькнул, словно метеор, в итальянском небе: между поставками первого и последнего самолета прошло всего девять лет. Для сравнения, натовский истребитель F-104 Starfighterнаходится на вооружении уже 41 год, а первый сверхзвуковой истребитель Tornadoбыл поставлен в 1981 году и будет использоваться до 2025 года. Уже более 11 лет ни один пилот итальянских ВВС не садился за штурвал F-16, поэтому Италия вряд ли сможет внести свой вклад в подготовку украинских экипажей. На саммите "Большой семерки" в Хиросиме президент США Байден дал зеленый свет поставкам истребителей-перехватчиков компании Lockheed, закупленных несколькими европейскими ВВС. На той же встрече Джорджа Мелони открыто заявила о "возможном обучении украинских пилотов, хотя окончательное решение еще не принято и будет обсуждаться вместе с союзниками".

"У нас были отличные инструкторы, но сегодня они разбросаны по разным подразделениям, а многие уже на пенсии, – рассказал генерал Леонардо Трикарико (Leonardo Tricarico), бывший начальник главного штаба ВВС и военный советник трех премьер-министров. – Придется снова связаться с ними и спросить, хотят ли они вернуться на службу. Затем нужно провести процедуру повторного ознакомления с машиной. Только после станет понятно, можно ли задействовать их в обучении украинцев".

На самом деле F-16 были выбраны в качестве временной меры в ожидании завершения работ над истребителями Eurofighter. В рамках лизинговой программы Италия взяла в аренду у ВВС США 34 истребителя F-16, прямо с передовых позиций. Контракт предусматривал 45 тысяч часов налета, а поставки начались в 2003 году. По этой причине в кабину F-16 сели в основном ветераны, которым было легче научиться управлять ими в небе без длительного курса обучения. Сейчас эти пилоты находятся на пике своей карьеры или уже сняли военную форму.

Генерал Трикарико считает, однако, что возвращение итальянских экипажей на службу было бы странным. "Есть много европейских стран, которые имеют такое же видение военной поддержки Киева и которые сейчас развертывают подразделения, оснащенные F-16. Поэтому мне кажется странным набирать инструкторов из числа отставных итальянцев, когда есть сотни других пилотов, готовых выполнить ту же работу", – сказал он.

В качестве альтернативы можно было бы открыть двери итальянских летных школ для будущих украинских пилотов. Киеву действительно придется умножить свои ряды, чтобы справиться с истребителями, обещанными западной коалицией. Свою поддержку пока выразили Нидерланды, Дания, Португалия, Польша, Румыния и Норвегия, и у всех у них есть самолеты F-16. Италия имеет давние традиции в обучении иностранных студентов боевым навыкам. Подготовка проводится, в том числе на базе в Галатине (Лечче) на юге Италии и в Международной школе летной подготовки на Сардинии, созданной в Дечимоманну (Кальяри).

Однако Италия может сделать другой ценный вклад в восстановление украинской авиации, считает президент аналитического центра стратегических исследований Фонда Культуры разведки и стратегического анализа (Fondazione Icsa) генерал Трикарико. "Итальянские специалисты могут помочь Киеву обновить доктрину применения ВВС, – полагает генерал. – Это первое звено в цепи, которое должно предшествовать тому, чтобы обучать пилотов управлять современной техникой. Украинцы пришли из советской традиции, поэтому им предстоит освоить новую концепцию применения авиации в текущем конфликте, разобрав порядок и тактику использования каждого типа самолетов. У итальянцев есть эффективный опыт, которым можно поделиться, поскольку Италия руководила всей воздушной операцией НАТО в Косово. Обмен мнениями с украинцами по этому вопросу был бы необходим и полезен".

Что касается самолетов F-16, то по окончании договора аренды в Италии остался ряд неиспользованных запчастей. В 2016 году было решено передать их в дар Египту, но парламент заблокировал этот шаг в знак протеста, так как Каир отказался сотрудничать в расследовании убийства Джулио Реджени (Giulio Regeni). С тех пор этот вопрос больше не поднимался, но если запчасти к самолетам F-16 еще остались, то они могут очень пригодиться Украине.

Автор статьи: Флориана Булфон (Floriana Bulfon)