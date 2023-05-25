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Интерфакс-АВН

Власти Ирана отрицают строительство каких-либо ядерных объектов, не соответствующих нормам МАГАТЭ

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Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер.
Источник изображения: © AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi

Дубай. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами опроверг появившиеся в западной прессе сообщения о том, что в горах Загрос Иран строит новый ядерный объект, не соответствующий нормам МАГАТЭ.

По его словам, которые приводит агентство ИРНА, речь идет о "психологической войне врагов, которые уже много лет пытаются вести кампании против Ирана".

"Деятельность Ирана в рамках ядерной программы соответствует правилам МАГАТЭ", - отметил он.

Ранее на этой неделе Associated Press (AP) со ссылкой на данные спутниковых снимков компании Planet Labs сообщило, что в горах Загрос в центральной части страны Иран возводит подземный объект, который, вероятно, сможет выдержать возможный удар США. Объект будет расположен южнее ядерного центра в Натанзе в 225 км к югу от Тегерана.

Эксперты Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина рассказали AP, что размер возводимого сооружения указывает на то, что в нем можно будет не только собирать центрифуги по обогащению урана, но и обогащать его. При этом в Тегеране ранее озвучивали планы о возведении подобного объекта, который заменит находящийся на поверхности завод по сборке центрифуг в Натанзе, не раз становившийся объектом саботажа.

В МАГАТЭ не стали отвечать на вопрос о строительных работах, которые ведутся в Иране. В иранском постпредстве при ООН в ответ на запрос AP заявили, что иранская ядерная программа носит мирный характер, и что она реализуется с соблюдением норм МАГАТЭ.

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