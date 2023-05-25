Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных

По словам главы Минобороны, около 5 тыс. специалистов подготовлены для применения высокотехнологичных образцов военной техники

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 120 тыс. военных специалистов прошли обучение в Вооруженных силах (ВС) РФ с начала спецоперации на Украине, около 5 тыс. специалистов подготовлены для применения высокотехнологичных образцов военной техники. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тыс. военнослужащих. Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тыс. специалистов, в том числе около 5 тыс. - к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на заседании коллегии Минобороны России.