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ТАСС

Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных

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Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

По словам главы Минобороны, около 5 тыс. специалистов подготовлены для применения высокотехнологичных образцов военной техники

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 120 тыс. военных специалистов прошли обучение в Вооруженных силах (ВС) РФ с начала спецоперации на Украине, около 5 тыс. специалистов подготовлены для применения высокотехнологичных образцов военной техники. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тыс. военнослужащих. Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тыс. специалистов, в том числе около 5 тыс. - к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на заседании коллегии Минобороны России. 

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1 комментарий
№1
25.05.2023 10:16
Киев заявляет, что на Украине создано 20 школ для подготовки операторов БЛА и техников, подготовлено 7 тысяч специалистов и сформировано 70 рот БПЛА которые вошли  фактически  в состав каждой бригады ВСУ.

Очень хотелось бы услышать из уст руководства МО, что мы противопоставляем в ОТВЕТ действиям противника  и планирует ли МО менять структуру полков и бригад включая в их  штатный состав подразделения БПЛА.
Кто в России готовит в нужном количестве операторов и техников по ремонту и обслуживанию БПЛА, создана ли учебно-техническая база или как обычно это лежит на плечах добровольцев и волонтёров как и обеспечение беспилотниками в зоне СВО....

Операция на Украине показала, как  за несколько лет беспилотники из "экспериментальных игрушек" превратились в главный инструмент для разведки, целеуказания и нанесения огневого поражения противнику.
Без изменений в программе подготовки курсантов и офицеров по использованию БПЛА не обойтись, готовы ли к этому военные ВУЗы и учебные центры?
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