Правительство Швейцарии поддержало списание 25 ОБТ "Leopard-2" для их дальнейшей перепродажи ФРГ

ЦАМТО, 24 мая. Правительство Швейцарии поддержало предложение о выводе из эксплуатации 25 танков "Leopard-2", что создает условия для их перепродажи Германии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в швейцарском Минобороны.

"Федеральный совет поддерживает предложение комиссии по политике безопасности Национального совета о выводе из эксплуатации 25 основных боевых танков "Leopard-2", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Как подчеркнули в ведомстве, вывод танков из эксплуатации должен быть осуществлен только в том случае, если они будут перепроданы немецкому производителю.

В Минобороны также сообщили, что если обе палаты швейцарского парламента одобрят предложение о списании танков, правительство поручит Министерству экономики оценить соответствующую экспортную декларацию и "представить ее для принятия решения".