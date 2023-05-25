Стало известно о невозможности продолжения службы главкомом ВСУ Залужным после ранения

«РИА Новости»: главком ВСУ Залужный не сможет продолжить свою службу после ранений

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не сможет продолжить свою службу из-за полученных ранений в начале текущего месяца под Херсоном. Об этом сообщает в среду, 24 мая, «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агенства, Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая. В результате ему была сделана трепанация черепа.

Источник также уточнил, что состояние здоровья Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа.

10 мая глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания сообщил участникам мероприятия, что Залужный не присоединится к комитету из-за «напряженной оперативной ситуации».

После этого в Сети появилась информация о ликвидации украинских генералов, и в том числе главкома ВСУ. Со своей стороны заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти Залужного, заявив, что он продолжает выполнять свои обязанности.

При этом 21 мая представитель хакерской группы «Джокер ДНР» со ссылкой на свою агентуру в ВСУ выдвинул версию о том, что главнокомандующий ВСУ получил тяжелое ранение в начале месяца и может покинуть свой пост.

По одной из версий, ранение было получено в результате российского ракетного удара.

На следующий день Залужный появился в эфире на открытии Международной конференции в честь Дня науки впервые спустя долгое время своего отсутствия на публике. На записи видно, что главком ВСУ выступает с размытым фоном, он одет в военно-полевую форму. При этом ему не задали ни одного вопроса. Также Залужный не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.