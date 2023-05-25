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ЦАМТО

Румыния намерена приобрести НАПЛ класса "Скорпен"

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подводная лодка типа Scorpene ВМС Малайзии
подводная лодка типа Scorpene ВМС Малайзии.
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 24 мая. По информации румынских СМИ, парламент Румынии 18 мая одобрил покупку двух неатомных подводных лодок класса "Скорпен" французской судостроительной компании Naval Group.

Кроме того, Румыния приобретет два модернизированных минных тральщика из состава ВМС Великобритании в рамках межправительственного соглашения с Великобританией.

Предполагается, что Naval Group поставит Румынии две подлодки, аналогичные тем, которые были построены в рамках соглашения французской DCNS с испанской Navantia для ВМС Чили и Малайзии. Это будет первый заказ на строительство НАПЛ класса "Скорпен" для европейского государства. Программа рассчитана на восемь лет и оценивается в 2 млрд. евро.

В июне прошлого года бывший министр обороны Румынии Василе Динку впервые сообщил о планах приобретения подводной лодки класса "Скорпен", а также французских вертолетов после встречи со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

На текущий момент заказ вырос до двух НАПЛ, предназначенных для выполнения задач разведки, а также позволяющих вести боевые действия против надводных кораблей и подводных лодок противника в территориальных и близлежащих водах и даже в районах повышенной опасности вдали от своих военно-морских баз. Таким образом, ВМС восстановят возможности, утраченные после списания ДЭПЛ класса "Дельфин" в 1995 году.

Получившая наименование программа закупки "Подводных лодок для защиты от надводных и подводных угроз" включает поставку, помимо самих НАПЛ, торпед, испытательного и шифровального оборудования, логистическую поддержку, обслуживание, обучение личного состава и т.д.

Две НАПЛ класса "Скорпен" для ВМС Румынии будут построены на предприятии компании Naval Group, которая также участвует в программе "Многоцелевой корвет" ВМС Румынии. В июле 2019 года уполномоченные органы Румынии объявили о выборе французской Naval Group и выступающей ее партнером Santierul Naval Constanta (SNC) предпочтительными кандидатами на победу в конкурсе. Ожидалось, что для ВМС Румынии будут построены четыре корвета, но из-за разногласий между французской и румынской компаниями соглашение так и не было подписано.

В настоящее время Naval Group предлагает три версии НАПЛ "Скорпен": "Скорпен Компакт", предназначенную для прибрежных операций, "Скорпен Бэйсик" и "Скорпен 2000". Как заявляет производитель, подлодка малозаметна, проста в эксплуатации и автономна благодаря воздухонезависимой силовой установке (AIP) третьего поколения, позволяющей находиться в подводном положении до 18 суток. При длине от 60 до 82 м (в зависимости от варианта) и водоизмещении до 2000 т, подлодка оснащена БИУС Subtics, шестью 533-мм торпедными аппаратами с 18 торпедами и ПКР SM39 "Экзосет".

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Страны
Великобритания
Малайзия
Румыния
Чили
Компании
DCNS
Navantia
SNC
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