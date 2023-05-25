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ТАСС

Лидер парламентской партии ЮАР призвал власти страны оказать России военную помощь

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Флаги России и ЮАР
Флаги России и ЮАР.
Источник изображения: news.traders-union.ru

По словам Джулиуса Малемы, "Москва находится в состоянии войны с империализмом"

ПРЕТОРИЯ, 24 мая. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика является союзником России и должна оказывать Москве всестороннюю помощь, включая военную. Об этом заявил Джулиус Малема - лидер парламентской партии "Борцы за экономическую свободу", имеющей в нынешнем составе 400-местной нижней палаты парламента 44 мандата.

"Я бы поставлял России оружие, так как Москва находится в состоянии войны с империализмом, - отметил он в интервью британской медиагруппе Би-би-си, опубликованном в среду на ее портале. - Я пойду дальше дружбы с Россией. В войне я буду на стороне России и даже будут поставлять оружие".

Малема заявил, что его партия хочет, чтобы ЮАР вышла из состава Международного уголовного суда (МУС). Ранее он уже выступал с резкой критикой МУС, указывая, что суд является предвзятым органом и служит инструментом глобального империализма. Малема отметил, что МУС "ничего не сделал в отношении бывшего президента США Джорджа Буша в связи с войнами в Ираке и закрыл глаза, когда Барак Обама и НАТО незаконно вторглись в Ливию". 

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