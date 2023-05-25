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ТАСС

Зеленский после ставки главнокомандующего анонсировал переход на "новые типы самолетов"

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky, File

Киев неоднократно обращался к своим западным союзникам с просьбой передать ему истребители, в частности F-16

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начал работу над комплексной концепцией развития авиации с "учетом перехода на новые типы самолетов".

"Начали работу над комплексной концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и т. д.", - написал он в среду в своем Telegram-канале по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

Киев неоднократно обращался к своим западным союзникам с просьбой передать ему истребители, в частности F-16. Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут такие самолеты Киеву. При этом президент Украины Владимир Зеленский 20 мая признал, что поставка западных истребителей Киеву не сможет быть осуществлена быстро.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерения поставить Киеву F-16, заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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