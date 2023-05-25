Французский генерал заявил об истинных причинах поставок истребителей F-16 на Украину

Генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель 24 мая в интервью изданию Le Dialoge рассказал об истинных причинах и последствиях разрешения президента США Джо Байдена поставлять истребители F-16 на Украину.

По его словам, разрешение, данное Байденом европейцам, на поставку истребителей F-16 на Украину является способом замаскировать ущерб от стратегической неудачи, вызванной потерей Артемовска (украинское название — Бахмут). Ссылаясь на данные репортера Галлахера Фенвика, генерал отметил, что в обороне города президент Украины Владимир Зеленский задействовал все свои лучшие силы, неся потери до 1 тыс. человек в день. Это был последний стратегический плацдарм, преграждавший российским войскам путь к двум последним крупным городам Донецкой области: Славянску и Краматорску.

«Эта потеря может оказать серьезное влияние на моральное состояние украинской армии и ее союзников, чьи СМИ и консультанты по разнарядке сверху до сих пор не переставали объявлять о неизбежности украинского контрнаступления, которое могло быть успешным только благодаря массированной западной помощи, в частности за счет тяжелых танков. Очевидно, что необходимо было сделать всё, чтобы замаскировать и смягчить это потенциальное негативное влияние победы России над украинскими войсками, над населением Украины и над теми странами, которые ее поддерживают», — считает Пинатель.

По мнению французского генерала, переброска истребителей направлена на реализацию интересов Вашингтона. Таким образом руководство США пытается отвлечь внимание СМИ европейских стран от стратегической потери Артемовска, продавливая тему передачи истребителей.

Вместе с тем Пинатель уверен, что поставка истребителей не окажет конкретного влияния на огневую мощь Украины и защиту ее воздушного пространства.

«Эти F-16, поступившие на вооружение более 40 лет назад, не имеют никаких шансов поставить под угрозу российские позиции, защищенные системой С-400. Что еще более важно, они не смогут служить Украине для завоевания превосходства в воздухе в течение нескольких лет, потому что уметь управлять истребителем — это одно, а сражаться на нем — совсем другое», — объяснял он.

Ранее, 23 мая, в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами. Эта тема оказалась на повестке дня после саммита G7 в японской Хиросиме. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на встрече лидеры «большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.

21 мая президент Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Хиросиме планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную США Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной помощи.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.