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В Австрии назвали основную проблему для Запада из-за российских танков

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Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в южном секторе СВО
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в южном секторе СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

Массовое производство российских танков Т-90 стало основной проблемой для Запада. Сложность, связанную с производством в России военной техники, назвало Exxpress.

Издание отметило, что российские танки получают термический камуфляж, из-за чего технику трудно увидеть с большого расстояния. «Таким образом, даже старые Т-55 и Т-62, к которым на Западе не относятся серьезно, могут стать угрозой на поле боя. Их броня прочнее, а пушки больше, чем те, что Украина получает от НАТО», — говорится в публикации.

Издание пишет, что Вооруженные силы России редко используют бронетехнику для прорыва на территорию противника, вместо этого предпочитая применять ее для огневой поддержки.

В мае концерн «Уралвагонзавод» на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске представил боевую машину поддержки танков (БМПТ) и танк Т-90МС.

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Австрия
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Украина
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-55
Т-62
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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