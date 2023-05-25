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ТАСС

Сирия заявила о поддержке спецоперации России на Украине

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Флаги России и Сирии
Флаги России и Сирии.
Источник изображения: pukmedia.com

Глава Бюро национальной безопасности Али Мамлюк напомнил слова президента страны Башара Асада о том, что спецоперация на Украине - это попытка исправить историю и вернуть равновесие в мире, которое было утрачено в результате распада СССР

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сирия полностью поддерживает проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.

Об этом заявил в среду глава Бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюк на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Мы снова подтверждаем, что Сирия полностью поддерживает специальную военную операцию, которую Россия проводит на Украине", - заявил Мамлюк. Как напомнил глава сирийского Бюро национальной безопасности, президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что спецоперация на Украине - это попытка исправить историю и вернуть равновесие в мире, которое было утрачено в результате распада СССР. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Персоны
Башар Асад
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