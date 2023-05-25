Польша намерена закупить самолеты ДРЛОиУ "ГлобалАй"

ЦАМТО, 24 мая. Власти Польши ведут переговоры со Швецией о приобретении самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) "ГлобалАй" компании Saab для Вооруженных сил страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Мариуш Блащак впервые сообщил об этом проекте 22 мая, заявив, что ожидает заключения контракта в ближайшее время.

По заявлению М.Блащака, переговоры о поставке самолетов дальнего радиолокационного обнаружения из Швеции значительно продвинулись, и он рассчитывает, что они будут завершены в скором времени. Таким образом, будет усилена боеспособность ВС Польши, а также всего восточного фланга НАТО.

В настоящее время на вооружении ВС Польша самолеты ДРЛОиУ отсутствуют. Страна полагается на средства раннего предупреждения НАТО. Хотя министр не раскрыл количество приобретаемых самолетов, по оценке экспертов Jane's, потребности ВС Польши составляют от двух до шести единиц.

Как сообщал ЦАМТО, "ГлобалАй" является дальнейшим развитием разработанных Saab систем ДРЛОиУ. Самолет оснащен новой надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона (2-4 ГГц) с активной антенной решеткой с электронным сканированием, разработанной с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия (GaN). Как заявлено, "Эриай ER" устойчива к воздействию помех, на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке. Дальность обнаружения станции превышает 650 км и может быть увеличена путем фокусировки энергии.

"ГлобалАй" также оснащен комплектом других активных и пассивных датчиков, которые обеспечивают дальнее обнаружение и идентификацию объектов в воздухе, на море и над землей. Предоставляя в режиме реального времени информацию подразделениям ВВС, СВ и ВМС, самолет обеспечивает ситуационную осведомленность и раннее обнаружение угроз.