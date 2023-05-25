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ТАСС

Лавров: все больше поставляемых Киеву западных вооружений расползается по всему миру

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Глава российского МИД отметил, что страны Североатлантического альянса напрямую участвуют в конфликте на Украине

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Все большая часть поставок Западом вооружений на Украину расползается по всему миру. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"Коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести нам стратегическое поражение. В качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивается натовским оружием. При этом часть западных поставок - и все большая часть - бесконтрольно расползается по всему миру", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что страны Североатлантического альянса фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева. "Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - констатировал он.

Глава МИД РФ указал, что Россия направляет западным столицам сигналы о недопустимости такого сценария, "но эти сигналы либо игнорируются, либо грубо искажаются в пропагандистских целях".

"Наши оппоненты взвинчивают ставки еще и потому, что попытка сломать Россию руками украинских неонацистов стала неотъемлемой частью их генеральной линии на возрождение однополярного мироустройства. Расчет делается на то, чтобы убрать конкурентов, и чтобы так называемый золотой миллиард мог и далее реализовывать свою неоколониальную программу и перекачивать в свою пользу ресурсы остальных государств", - подчеркнул Лавров. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
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