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ЦАМТО

Глава дипломатии ЕС Боррель отчитался о передаче Киеву 220 тыс. снарядов различных калибров

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Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: EPA-EFE/ CHRISTINE OLSSON

ЦАМТО, 24 мая. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны союза передали Украине 220 тыс. боеприпасов различных калибров, частично эти поставки оплатят из денег ЕС, частично расходы покроют сами страны-поставщики.

"Всего Украине было передано 220 тыс. снарядов, частично эти поставки будут оплачены из бюджета ЕС, частично – государствами", – сообщил он по итогам заседания в Брюсселе Совета минобороны Евросоюза.

Ж.Боррель также выразил уверенность, что в течение 12 месяцев ЕС сможет выполнить свои обязательства перед Киевом и поставит один миллион боеприпасов, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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