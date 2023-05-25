Главком ВМФ адмирал Николай Евменов совершил официальный визит в Иран

ЦАМТО, 24 мая. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов совершил официальный визит в Исламскую Республику Иран.

Во время визита он встретился с командующим военно-морскими силами армии Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани, а также с рядом других должностных лиц из числа военного руководства.

В ходе встреч были обсуждены вопросы военно-морского сотрудничества и обмена опытом между военными моряками двух стран.

В программу визита главкома ВМФ России вошел ряд протокольных мероприятий и церемоний, посещений военно-морских учебных заведений, военно-морских баз ВМС армии Ирана и предприятий военно-промышленного комплекса.

По мнению обеих сторон, визит главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменов свидетельствует о достигнутом высоком уровне военно-морского взаимодействия и сотрудничества между Россией и Ираном, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.