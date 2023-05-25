Патрушев заявил о необходимости построения единой архитектуры международной безопасности в условиях противостояния с Западом

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Необходимо выработать единые подходы к построению общей архитектуры международной безопасности в условиях противостояния с Западом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, открывая пленарное заседание XI международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в Подмосковье под эгидой Совбеза РФ.

"В условиях курса Запада на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности", - сказал Патрушев.

По его словам, предстоящие пленарные сессии и дискуссии "позволят выработать такие подходы к обеспечению безопасности, которые будут востребованы как на национальном, так и на международном уровнях".

Патрушев заявил, что в этом году во встрече участвуют 112 иностранных делегаций, возглавляемых секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам нацбезопасности, министрами и руководителями спецслужб из 101 государства, а также семь генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.