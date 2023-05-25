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ЦАМТО

Newsweek: поставка истребителей F-16 Украине потребует решения трех важных проблем

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Ковалев

ЦАМТО, 24 мая. Киеву необходимо решить три важных вопроса, прежде чем Запад приступит к поставкам истребителей F-16.

Такое мнение высказала обозреватель Newsweek Элли Кук, сообщает "РИА Новости".

"По мнению аналитиков, прежде чем летчики ВСУ смогут летать на современных боевых самолетах, необходимо разобраться со следующими проблемами: определить, сколько времени потребуется для обучения украинского персонала, задействованного в работе с F-16, решить вопрос создания необходимой инфраструктуры и справиться с политическими препятствиями", – заявила она.

В статье говорится, что обучение украинских пилотов займет продолжительное время.

"Обучение даже опытных пилотов на новом самолете измеряется месяцами, а не неделями", – поделился своим мнением британский летчик в отставке Эндрю Кертис.

Как отметила журналистка, для использования F-16 требуются не только хорошо обученные специалисты, но и новые цепочки поставок, процедуры технического обслуживания, инфраструктура, включающая в себя "гладкие взлетно-посадочные полосы". Кроме того, эти объекты могут стать "главной целью" для ударов, отметила она.

В оказании военной помощи Киеву существует также и политический аспект, добавила Кук. Решение поставить F-16 сопряжено со значительными геополитическими последствиями и может спровоцировать дополнительную эскалацию конфликта, резюмировала журналистка.

Как напоминает агентство, ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Украине своим приоритетом.

Как сообщил в беседе с "РИА Новости" бывший высокопоставленный офицер одной из стран НАТО Пьер Анро, предполагается, что украинские пилоты этих истребителей пройдут четырехмесячное обучение, за которое они смогут лишь научиться выполнять ограниченные задачи, касающиеся поддержки наземных сил и проведения бомбометания.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
L-410
Проекты
NATO
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