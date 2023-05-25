ВВС Великобритании получили последний самолет ВТА A-400M "Атлас"

ЦАМТО, 24 мая. Командование ВВС Великобритании 22 мая объявило о прибытии на авиабазу "Брайз Нортон" в Оксфордшире 22-го и последнего приобретенного у компании Airbus самолета ВТА A-400M C1 "Атлас".

Самолет (р.н. ZM421) совершил перелет в Великобританию с предприятия Airbus в Севилье (Испания).

Как сообщал ЦАМТО, Великобритания в числе семи стран, входящих в Европейское управление по закупкам вооружений (OCCAR), в декабре 2001 года подписала соглашение на поставку 25 ед. A-400M. Планировалось, что первые самолеты будут приняты на вооружение в 2011 году, однако по различным причинам сроки поставки A-400M были перенесены. В 2011 году Великобритания сократила заказ на 3 ед. С учетом этого, общая стоимость заказа оценивается в 2,75 млрд. фунтов стерлингов.

Первый из 22 самолетов был передан ВВС Великобритании на предприятии Airbus Defence and Space в Севилье (Испания) 14 ноября 2014 года и был официально принят на вооружение 27 ноября 2014 года. 21-й самолет прибыл в Великобританию в октябре 2022 года.

В опубликованной в 2021 году "Плане оснащения вооруженных сил на 2021-2031 годы", не раскрывая подробности, Министерство обороны Великобритании указало, что может приобрести дополнительные самолеты A-400M.

Поставленные A-400M грузоподъемностью 37 т занимают промежуточное положение между 22-тонным C-130J "Геркулес" и 72-тонным C-17A "Глоубмастер-3". После снятия в ближайшие недели C-130J с вооружения, A-400M станет самым малотоннажным специализированным самолетом ВТА в арсенале британских ВВС. Принятые на вооружение самолеты эксплуатируют два подразделения – 70-я и 30-я авиаэскадрильи.

Общий заказ на поставку самолетов A-400M составляет 178 ед. (Германия – 53, Франция – 50, Испания – 27, Великобритания – 22, Турция – 10, Бельгия – 7, Люксембург – 1, Малайзия – 4, Индонезия – 2, Казахстан – 2).

По данным Airbus Defence and Space, на текущий момент заказчикам поставлены 118 самолетов, в т.ч.: Великобритании – 22, Франции – 21, Бельгии – 6, Германии – 40, Малайзии – 4, Испании – 14, Турции – 10, Люксембургу – 1.