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В Москве состоялось заседание Координационного комитета топографических служб ВС государств-участников СНГ

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Топограф за работой
Топограф за работой.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 24 мая. В Москве в Международном военном центре Министерства обороны Российской Федерации 23 мая состоялось 29-е заседание Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств-участников СНГ.

В заседании приняли участие представители вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ.

С приветственным словом к членам Координационного комитета обратился Секретарь Совета министров обороны государств-участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин, отметив практическую востребованность взаимодействия в сфере топогеодезического и навигационного обеспечения топографических служб вооруженных сил государств Содружества.

Работа Комитета прошла под председательством начальника Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Зализнюка.

В соответствии с повесткой заседания начальниками топографических служб оборонных ведомств стран Содружества рассмотрен широкий комплекс вопросов профильного взаимодействия, проанализированы итоги международных соревнований военных топографов "Меридиан", проведенных в рамках Армейских международных игр – 2022 на территории Республики Казахстан, а также утвержден План мероприятий на следующий год.

Принятые в ходе заседания решения учитывают интересы вооруженных сил государств Содружества в области топогеодезического и навигационного обеспечения и направлены на совершенствование системы многостороннего взаимодействия топографических служб, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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