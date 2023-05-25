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ТАСС

Япония заявила, что выделила помощь Украине на $7,6 млрд

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Ёсимаса Хаяси
Ёсимаса Хаяси.
Источник изображения: regnum.ru

По словам главы японского МИД Ёсимасы Хаяси, речь идет гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму $7,6 млрд. Об этом заявил в среду на дебатах в бюджетной комиссии нижней палаты парламента глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, подтвердив тем самым ранее озвученную в Киеве цифру.

"К настоящему времени мы выделили Украине в общей сложности $7,6 млрд на различные экономические нужды, восстановление хозяйства, в виде гуманитарной, финансовой, продовольственной и прочей помощи", - сказал министр. Он сообщил, что в Японии сейчас находится украинская делегация, которая знакомится, в частности, с опытом преодоления последствий стихийных бедствий, восстановления разрушенной инфраструктуры. В общую сумму помощи, сказал министр, включены также расходы по подготовке украинских специалистов по разминированию.

В мае Токио также объявил о решении передать Киеву 100 военных грузовиков и 30 тыс. армейских продовольственных рационов. Правительство Японии выразило также готовность принять на лечение раненых украинских военнослужащих. 

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Страны
Украина
Япония
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