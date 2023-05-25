Японская ракета H3 не станет выводить на орбиту спутник при следующем запуске

В заявлении JAXA сказано, что повторная потеря спутника "может оказать негативное влияние на выполнение миссии ракеты-носителя"

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Новейшая японская ракета-носитель тяжелого класса H3 не будет выводить на орбиту спутник в ходе следующего запуска на фоне прошедших в марте неудачных испытаний. Об этом сообщило в среду Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

В заявлении подчеркивается, что повторная потеря спутника "может оказать негативное влияние на выполнение миссии ракеты-носителя". В связи с этим вместо него H3 будет оснащена муляжом, имитирующим космический аппарат.

Ожидается, что следующий запуск ракеты-носителя состоится во второй половине года, однако, по данным агентства Kyodo, эти сроки могут быть перенесены из-за необходимости проведения дополнительных технических работ.

7 марта JAXA осуществила первый запуск H3 с космодрома Танэгасима. Однако из-за того, что не удалось запустить двигатель второй ступени, японские специалисты инициировали самоуничтожение ракеты. Ожидалось, что она выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями. Обломки ракеты упали в водах к востоку от Филиппин, никакого ущерба не зафиксировано.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. Разработка ракеты началась в 2013 году. Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около 200 млрд иен ($1,4 млрд). Для создания некоторых деталей новой ракеты-носителя использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.

H3 должна была заменить ракету-носитель H-2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 46 запусков 45 завершились успешно.