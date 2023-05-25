Корвет Тихоокеанского флота преодолел Сингапурский пролив

Владивосток. 24 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) "Громкий" преодолел Сингапурский пролив, где экипаж провел тренировку по прохождению района с интенсивным движением судов, и зашел в акваторию Малаккского пролива, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

"Перед прохождением узкости на корвете "Громкий" были проведены мероприятия по повышению боевой готовности, после чего моряки заняли свои боевые посты. В ходе тренировки личный состав отработал действия, обеспечивающие безопасное маневрирование на переходе в узкости с интенсивным уровнем судоходства", - говорится в сообщении.

В Малаккском проливе, информирует пресс-служба, на корвете прошли тренировки по отражению нападения морских диверсантов. На верхних палубах были выставлены внештатные посты по противодействию диверсионным силам и средствам условного противника.