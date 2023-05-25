infoBRICS: Кремль сорвал psyop операцию ВСУ в Белгородской области

Россия сорвала "психологическую операцию" ВСУ в Белгородской области, пишет infoBRICS. Атака диверсантов после освобождения Артемовска россиянами показывает, как Украина старается отвлечь внимание и помешать СМИ сообщать о продвижении Москвы на поле боя, считает автор.

Лукас Лейрос

Через два дня после того, как россияне взяли под контроль ключевой город Донбасса Артемовск (Бахмут), проукраинские диверсанты вторглись на территорию России, попытавшись посеять ужас среди гражданского населения. Этот случай еще раз показывает реальную природу украинского государства, в дополнение к работе “психологической операции” (psyop) по массовому отвлечению внимания, чтобы помешать СМИ сообщать о территориальном продвижении России на поле боя.

Вторжение украинских войск произошло 22 мая в приграничной зоне Белгородской области. Несколько единиц бронетехники и солдат вторглись в город и начали нападение с использованием тактики терроризма, в результате чего, согласно информации, опубликованной местными властями, погибло по меньшей мере восемь мирных жителей. В Белгороде была проведена антитеррористическая операция при совместных действиях российских вооруженных сил, местной полиции и пограничников.

Безопасность в городе была быстро восстановлена. В регионе все еще проводится мобилизация российских войск для проверки возможного присутствия врага и принятия других необходимых мер для обеспечения безопасности местного населения, однако риски эскалации насилия в городе оцениваются как низкие.

Пресс-секретарь Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил факт нападения. Однако Юсов заявил, что в операции не участвовали вооруженные силы Украины, поскольку нападение было организовано российскими диверсантами, связанными с так называемым Легионом "Свобода России"* и Русским добровольческим корпусом (РДК)*, двумя диссидентскими российскими организациями, которые посылали неонацистских добровольцев воевать на стороне Украины. До сих пор нет конкретных данных, подтверждающих слова Юсова об участии украинских граждан, но в любом случае эти диверсанты не только состоят на службе у Киева, но и вторглись в Россию с украинской территории, так что действительно не имеет значения, являются ли они гражданами России по происхождению.

Американские официальные лица прокомментировали этот случай, отрицая какую-либо причастность к операции. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на пресс-конференции, что его страна не одобряет и не поощряет нападения за пределами “украинских границ” (которые для США включают такие территории, как недавно интегрированные области и Крым). Однако Миллер уточнил, что Киев обладает автономией решать, как проводить свои военные маневры, поскольку, по его словам, в этом конфликте стороной-агрессором является Россия.

“Мы очень ясно дали понять украинцам, что не допускаем и не поощряем нападения за пределами Украины, но я действительно думаю, что важно сделать шаг назад и напомнить всем, и напомнить миру, что это Россия развязала этот конфликт (... ) Итак, Украина должна решать, как она хочет проводить свои военные операции, но именно Россия была агрессором в этом конфликте", — сказал Миллер.

Как хорошо известно, для США стало обычной практикой отрицать причастность к украинским нападениям, совершенным за пределами зоны боевых действий. Официальные лица США утверждают, что украинцы в одиночку управляли всеми маневрами, проведенными на территории России, и поэтому США не несут ответственности за гибель российских гражданских лиц в результате террористических атак. Вашингтон делает это по простой причине: ему необходимо поддерживать представление о том, что оружие НАТО используется только для "отражения вторжения", в противном случае прямые военные действия России против альянса были бы узаконены.

Однако трудно поверить, что в этих нападениях не принимают определенного участия агенты НАТО, учитывая, что украинское государство не обладает каким-либо реальным суверенитетом, чтобы решать, что делать, и зависит от прямых приказов своих американских спонсоров о проведении любого маневра. Разведка Киева контролируется западными агентствами, поэтому, безусловно, существует причастность Запада ко всем нападениям, осуществляемым режимом.

На самом деле нападение в Белгородской области было слабым с военной точки зрения. Количество войск, направленных в регион, было незначительным, и не было никакой возможности для того, чтобы вторжение стало успешным или привело к долгосрочной оккупации. Это было всего лишь мелкомасштабное террористическое вторжение, без какой-либо стратегической выгоды для украинской стороны, которое нанесло ущерб только гражданскому населению, не затронув российские вооруженные силы.

Однако, анализируя случай с психологической точки зрения, можно сказать, что Киев извлек выгоду из работы СМИ. Газеты по всему миру сообщили об этом событии так, как будто оно было чрезвычайно важным. Благодаря этому стало возможным снять акцент средств массовой информации, который был уделен освобождению Бахмута российскими войсками, объявленному за два дня до этого.

Киев запустил своего рода "дымовую завесу", чтобы замаскировать военную катастрофу своих войск в Бахмуте, добившись успеха в продвижении "психологической операции" и заставив западную общественность поверить, что страна “отреагировала” с помощью нападения в Белгородской области. Однако ложь оказалась недолговечной, поскольку террористическая угроза была нейтрализована российскими агентами в течение нескольких часов.

*террористическая организация, запрещенная в России