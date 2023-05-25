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Известия.ru

Разработчик рассказал об испытаниях ВКС РФ пистолета-пулемета

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

ТАСС: Разработчик рассказал об испытаниях ВКС РФ пистолета-пулемета

В Воздушно-космических силах (ВКС) России проходят испытания пистолетов-пулеметов ПП-2000 с целью возможной замены автомата Калашникова АКС-74У. Об этом в среду, 24 мая, сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на выставке вооружения и военной техники MILEX 2023.

«9х19-миллиметровый пистолет-пулемет ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ, по результатам которой будет принято решение о замене АКС-74У на пистолет-пулемет ПП-2000», — рассказали в холдинге.

Там отметили, что ВКС РФ получили первую партию пистолетов-пулеметов в прошлом году. Оружие успешно прошло испытания на удобство размещения в носимом аварийном запасе (НАЗ). ПП-2000 имеет меньшие габариты и массу, чем укороченный АК.

Пистолет-пулемет считается одним из самых легких в мире, его масса составляет 1,4 кг без магазина и приклада. Кроме того, предусмотрена возможность использовать запасной магазин как плечевой упор. Рукоятку затвора и кнопку защелки магазина также можно переустановить на любую сторону для комфортного использования как правшой, так и левшой.

Ранее, 11 мая, стало известно, что АО «Концерн «Калашников» нарастило объем производства оружейных изделий на 38% по итогам первого квартала 2023 года. За три месяца завод установил рекорд последних 10 лет по количеству сданных изделий.

До этого, 13 марта, глава концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что предприятие начало поставки модульного пистолета Лебедева (МПЛ), оружие проходит испытания в войсках.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АКС-74У
ПП-2000
Компании
Высокоточные комплексы
Концерн Калашников
Ростех
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