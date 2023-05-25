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Известия.ru

ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

С-350 впервые сбил самолеты Украины в зоне СВО в режиме полного автомата

В боевых условиях спецоперации по защите Донбасса был впервые опробован автоматический режим работы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь» ВС РФ. Об этом в среду, 24 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Без участия оператора «Витязь» выполнил поиск, сопровождение и поражение воздушных объектов противника. В результате автономной работы комплекса были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам собеседника агентства, это беспрецедентный опыт.

«Автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался», — уточнил он.

Отмечается, что ЗРК одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации, это позволило улучшить защищенность от помех, а также расширить возможности устройства по обнаружению и классификации целей.

Система C-350 «Витязь» не так давно перестала быть демонстрационной моделью, но уже активно используется российскими служащими. ЗРК эффективна для зашиты важных объектов: военные базы, крупные города или атомные станции. Максимальная дальность поражения целей у С-350 составляет 120 км. Орудие может работать автономно, а также в составе группировки противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 15 февраля, представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» заявил, что С-350 «Витязь» может быть интегрирована в зарубежные системы ПВО. Среди особенностей комплекса также отмечалась всеракурсность, повышенная огневая мощь, увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (в четыре раза больше, чем у С-400) и повышенная живучесть.

Военный эксперт Виктор Мураховский назвал «Витязей» убийцами американских ракет Tomahawk и европейских Storm Shadow. По его словам, объединив в единую сеть комплексы «Прометей», «Витязь», «Панцирь» и другие средства ПВО, Россия получит фактически непробиваемый «зонтик».

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
BGM-109 Tomahawk
SCALP
С-350 50Р6А "Витязь"
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