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ТАСС

Разработчик заявил об испытаниях ВКС пистолета-пулемета, которым могут вооружить летчиков

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ПП-2000
Пистолет-пулемет ПП-2000.
Источник изображения: ПО «Высокоточные комплексы»

В холдинге "Высокоточные комплексы" пояснили, что это оружие может сменить в носимом аварийном запасе укороченный автомат Калашникова АКС-74У

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Партия пистолетов-пулеметов ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ. Оружие положительно прошло испытания по размещению в носимом аварийном запасе (НАЗ) военных летчиков и может сменить в нем укороченный автомат Калашникова АКС-74У. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" на прошедшей выставке вооружения и военной техники MILEX 2023.

"В настоящее время 9х19-миллиметровый пистолет-пулемет ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ, по результатам которой будет принято решение о замене АКС-74У на пистолет-пулемет ПП-2000. <...> В 2022 году ВКС РФ получили первую партию изделий", - сообщили в холдинге.

Там добавили, что оружие положительно прошло испытания на удобство размещения в НАЗ на базе АО "НПП "Звезда". Как подчеркнули в "Высокоточных комплексах", ПП-2000 имеет существенно меньшие габариты и массу, чем АКС-74У.

Ранее ТАСС сообщал, что Минобороны РФ рассматривает возможность включить в НАЗ военных летчиков взамен автомата АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000.

О пистолете-пулемете ПП-2000

ПП-2000 разработан Конструкторским бюро приборостроения (Тула) под патрон 9 19 "Парабеллум". Оружие является одним из самых легких в мире - 1,4 кг без магазина и приклада. Особенностью ПП-2000 является возможность использования запасного магазина в качестве плечевого упора. Рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону, что позволяет комфортно применять оружие как правше, так и левше.

Серийные ПП-2000 с 2006 года оснащены съемным складывающимся вбок металлическим прикладом. Длина оружия составляет 582 мм с разложенным прикладом и 350 мм - без приклада. Длина АКС-74У с разложенным прикладом составляет 730 мм, со сложенным - 490 мм.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2023 прошла в Минске 17-20 мая. Всего в единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", представили более 150 образцов вооружения и техники. 

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АКС-74У
ПП-2000
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