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ТАСС

"Генералиссимус Суворов" может совершить переход на Тихоокеанский флот в августе

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Генералиссимус Суворов
Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 29.12.2022.
Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости и

По данным источника, переход будут выполнять по Северному морскому пути

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А совершит переход к месту постоянного базирования на Тихоокеанском флоте (ТОФ) в августе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Подлодка "Генералиссимус Суворов" в августе совершит межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский. Переход будет выполняться по Северному морскому пути, в том числе в подводном положении", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В январе сообщалось, что "Генералиссимус Суворов" совершил переход из Северодвинска к месту временного базирования на Северном флоте. Обычно переходы новых субмарин на ТОФ выполняются летом по Северному морскому пути. По существующей практике, такие переходы осуществляются в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности.

"Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", Санкт-Петербург). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

Подлодка была заложена на судостроительном заводе "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 26 декабря 2014 года, выведена из эллинга 25 декабря 2021 года. Планируется, что подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Сейчас корабелы "Севмаша" передали ВМФ России шесть "стратегов" проектов "Борей/Борей-А" - три первого и три второго. Головной корабль проекта "Борей-А" "Князь Владимир" был передан в состав ВМФ РФ 12 июня 2020 года. Первый серийный ракетоносец "Князь Олег" сдали флоту 21 декабря 2021 года.

Основное оружие стратегических ракетоносцев проекта "Борей/Борей-А" - 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" на каждой. 

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
955 Борей
СФ
ТОФ
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