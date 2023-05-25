Войти
РИА Новости

С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата, сообщил источник

424
0
+2
Пусковая установка С-350 Витязь
Пусковая установка С-350 Витязь.
Источник изображения: © AP Photo / Ivan Sekretarev

С-350 впервые сбил самолеты Украины в зоне СВО в режиме полного автомата

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, такой режим работы опробован в боевых условиях впервые в мире, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Зенитный ракетный комплекс "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что боевой расчет при этом только контролировал работу комплекса.

"Автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы", — уточнил источник.

По словам собеседника, при этом "Витязь" одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации. Такой метод повышает помехозащищенность комплекса, а также его возможности по обнаружению и классификации целей.

С-350 "Витязь" — мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Она предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.

Комплекс способен поражать аэродинамические воздушные цели, к которым относятся самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и другие средства, на максимальный дальности, по данным разных открытых источников, от 120 до 150 километров, баллистические цели — на дальности до 25 километров. При этом максимальная скорость поражаемых ракетами "Витязя" целей может достигать двух километра в секунду.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.05.2023
С-350 впервые в мире сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата. В чем российский ЗРК превосходит американский Patriot?
25.05.2023
ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме
01.11.2022
Комплекс NASAMS на Украине: особенности, тактика применения и сравнение с российскими ПВО
22.08.2022
На форуме «Армия-2022» состоялась презентация изданной ЦАСТ книги «Чужие войны: новая парадигма»
30.03.2015
"Панцирь" санкций не боится
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 10:47
  • 50053
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 09:17
  • 167
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 25.05 04:54
  • 1
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 04:13
  • 27
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"