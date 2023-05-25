С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата, сообщил источник

С-350 впервые сбил самолеты Украины в зоне СВО в режиме полного автомата

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, такой режим работы опробован в боевых условиях впервые в мире, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Зенитный ракетный комплекс "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что боевой расчет при этом только контролировал работу комплекса.

"Автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы", — уточнил источник.

По словам собеседника, при этом "Витязь" одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации. Такой метод повышает помехозащищенность комплекса, а также его возможности по обнаружению и классификации целей.

С-350 "Витязь" — мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Она предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.

Комплекс способен поражать аэродинамические воздушные цели, к которым относятся самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и другие средства, на максимальный дальности, по данным разных открытых источников, от 120 до 150 километров, баллистические цели — на дальности до 25 километров. При этом максимальная скорость поражаемых ракетами "Витязя" целей может достигать двух километра в секунду.