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Известия.ru

Госдеп США заявил об отсутствии планов поставлять ATACMS Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Defense Ministry

Передача оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS не входит в актуальные планы Вашингтона по оказанию военной помощи Киеву. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

«Когда речь идет о конкретных оружейных системах вроде ATACMS, это всегда рассматривается. Однако сейчас мы предоставляем украинцам то, что, по нашему мнению, им необходимо в настоящее время», — сказал он во время слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Таким образом сотрудник американского госдепа прокомментировал ситуацию с поставками на Украину вооружений, подобных британским ракетам Storm Shadow.

Ранее, 21 мая, президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Накануне помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания и Великобритания.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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Великобритания
Дания
Россия
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Украина
Продукция
F-16
SCALP
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