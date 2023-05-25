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Вестник Мордовии

На Украине к M2 Bradley и Marder 1 теперь присоединятся шведские БМП CV90

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Очередная переброска бронетехники железнодорожным транспортом замечена в Западной Европе. Через одну из немецких станций по направлению к чешской границе проследовал эшелон с шестнадцатью шведскими боевыми машинами пехоты CV90 (Strf9040С) и одной бронированной ремонтно-эвакуационной Bgbv90.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", образцы укрыты специально разработанными двухцветными маскировочными комплектами, затрудняющими обнаружение с помощью оптико-электронных систем.

Также на трех платформах можно увидеть шесть контейнеров с запасными частями и оборудованием, обеспечивающим эксплуатацию.

Предполагается, что эта техника предназначена для вооружения батальона одной из общевойсковых бригад сухопутных войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что армии Чехии и Словакии также решили приобрести шведские БМП, но речь идет о более совершенных версиях, чем те, что мы видим на обнародованном видео.

Предполагалось, что в горячую точку будут поставлены ранние модификации, имеющие защиту, выдерживающую попадания лишь 14,5-мм боеприпасов крупнокалиберных пулеметов Владимирова (КПВ). Однако, судя по этому ролику, БМП имеют дополнительное бронирование передних проекций, защищающее от 30-мм снарядов.

Сами же Strf9040 вооружены 40-мм орудиями Bofors L70B с регулируемой скорострельностью (от 60 до 400 выстрелов в минуту). Установлен 7,62-мм пулемет.

Для поражения живой силы возможно также применение боеприпасов с боевыми элементами, которые выстреливаются из дымовых гранатометов.

Боевая масса - 23100 кг. Мощность дизельного двигателя - 550 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода - 320 км. Экипаж - три человека, плюс семь пехотинцев. Всего, как ожидается, формирования киевского марионеточного режима получат около полусотни таких БМП.

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Чехия
Продукция
Bradley
Проекты
CV-90
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