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ТАСС

Путин: Россия благодарна Республике Сербской за нейтральную позицию по Украине

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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Глава государства отметил, что "только такая позиция может привести к какому-то положительному решению"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия благодарна Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) за сдержанность, за ее нейтральную позицию по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

"Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению", - сказал российский лидер. "Мы благодарны вам за сдержанность", - добавил он.

Путин также отметил, что многие школьники в Республике Сербской "изучают русский язык, и интерес к русскому языку и русской культуре [там] поддерживается на государственном уровне". 

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БиГ
Россия
Сербия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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