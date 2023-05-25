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ТАСС

Эксперт заявил, что США делают из Украины "военную лабораторию"

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Американские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin

Джанлука Ло Ностро считает, что "вне или внутри НАТО Киев будет "главным глобальным антироссийским форпостом"

РИМ, 23 мая. /ТАСС/. США накачивают Украину оружием, чтобы превратить ее в свою "военную лабораторию", как ранее сделала с Израилем. Как пишет во вторник аналитик портала InsideOver Джанлука Ло Ностро, "вне или внутри НАТО Киев будет "главным глобальным антироссийским форпостом".

"Бывшая советская республика, которая в 2014 году покорно и без боя отказалась от своих позиций в Крыму, вот-вот превратится в неприступную крепость, милитаризованную со всех сторон, оставаясь под постоянной угрозой мощного соседа (РФ - прим. ТАСС), прямо как Израиль с Ираном. Соединенные Штаты готовятся к послевоенному периоду, создавая себе большую военную лабораторию в сердце Европы под названием Украина. Эффективность ЗРК Patriot, установок залпового огня HIMARS, танков Abrams и всех других систем вооружений США <...> представляет для Пентагона и его подрядчиков самую большую возможность собрать данные и статистику на поле боя против противника века", - пишет автор.

Он напоминает о постоянной, в том числе военной, поддержке Израиля со стороны США, начавшейся в свое время с цели сделать из страны основной антисоветский форпост на Ближнем Востоке.

"В ближайшие месяцы армия (президента Украины Владимира - прим. ТАСС) Зеленского попытается освободить территории в ходе летнего контрнаступления. Риск тупиковой ситуации реален, но обещание оснастить Украину системами, необходимыми для отражения будущих атак России, евроатлантические союзники во главе с США должны будут выполнить, чтобы не провалить избирательных тестов (выборы в Европарламент в июне 2024 года, и президентские в США в ноябре 2024 года). Поражение недопустимо и его политическая цена превышает цену возможности замороженного конфликта. Именно поэтому Вашингтон и Брюссель изучают израильский сценарий", - продолжает эксперт.

По мнению автора, Киев "сумел завоевать доверие НАТО" настолько, что "заслужил" все то оружие, которое получает.

"Вне или внутри НАТО Киев по-прежнему будет главным глобальным антироссийским форпостом. Опираясь на практически неограниченную поддержку со стороны Запада и осознавая свои возможности, Украине придется заново изобретать национальную идентичность и политическую систему, после ее фактического провала с получением независимости в 1991 года. Таким образом, израильская модель, предложенная Соединенными Штатами, может способствовать не только технологическому и военному, но и демократическому прогрессу в Украине", - предполагает автор. 

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Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Евросоюз
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