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ТАСС

США призвали не поставлять оружие России

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о работе Вашингтона над тем, чтобы лишить Москву "возможности подогревать" украинский конфликт

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что другие страны не будут передавать России вооружения. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о позиции администрации американского президента в отношении поставок оружия и боеприпасов в РФ, которые якобы осуществляли частные компании ЮАР.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы <...> лишить Россию возможности подогревать этот конфликт", - сказала она. По словам Жан-Пьер, в рамках этих усилий США "настоятельно призывают страны не оказывать поддержку" специальной военной операции на Украине. "Но, естественно, я не буду сейчас вдаваться в детали конфиденциальных дипломатических обсуждений или, стоя здесь, обращаться к частным компаниям", - добавила она.

Посол США в ЮАР Рубен Бригети 11 мая утверждал, что во время захода в декабре 2022 года российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы. В тот же день администрация президента ЮАР заявила, что подобные высказывания подрывают партнерство между Преторией и Вашингтоном. Она подчеркнула, что американская сторона не представила никаких доказательств в пользу своей версии. 12 мая Бригети был вызван в МИД ЮАР, где министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор выразила свое недовольство его действиями. Посол признал, что перешел черту, и извинился, сообщил официальный представитель южноафриканского внешнеполитического ведомства Клейсон Моньела.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса распорядился начать соответствующее разбирательство в целях прояснения ситуации. Так, в ближайшее время будет создана независимая следственная группа под председательством одного из ушедших в отставку высших судей страны. Содействие ей окажут президентская администрация и Минобороны ЮАР. 

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