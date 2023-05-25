Шольц заявил, что Украина станет членом Евросоюза после окончания нынешнего конфликта

Канцлер ФРГ считает, что Социал-демократическая партия Германии, в частности, должна четко встать на сторону Киева в конфликте

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Украина станет полноправным членом Европейского союза (ЕС) после окончания нынешнего конфликта. С таким утверждением он выступил во вторник на мероприятии, посвященном 160-летию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в состав правящей коалиции "Светофор".

"Горькая глава в истории нашего континента <...> закончится тем, что свободная Украина станет полноправным членом Европейского cоюза", - приводит слова канцлера газета Die Welt. При этом Шольц подчеркнул, что СДПГ, в частности, должна четко встать на сторону Киева в конфликте. Потому что именно благодаря политике разрядки бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта, по словам главы правительства Германии, в настоящее время в Европе действуют принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение. "Мы, социал-демократы, придерживаемся всех этих принципов с глубоким убеждением", - резюмировал Шольц, имея в виду внутренние дебаты социал-демократов по поводу их политического курса в отношении России.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС. 23 июня главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в сообщество. Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС еще не определены. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что власти страны рассчитывают на вступление в ЕС менее чем через два года после начала переговоров. В то же время президент Украины Владимир Зеленский признал, что некоторые мировые лидеры видят возглавляемую им страну в составе ЕС лишь через 10 лет.