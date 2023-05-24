С 15 апреля 2022 г. действует безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы, Латвии (а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии). Также с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 г. введен безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Польши.

В текущем году в безвизовом порядке в Беларусь въехало почти более 170 тыс. жителей соседних стран ЕС: 112 тыс. граждан Литвы, 33 тыс. граждан и до 10 тыс. неграждан Латвии, а также 15 тыс. граждан Польши. Всего с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало более 550 тыс. иностранцев. Вероятно, их могло быть еще больше, если бы не искусственно созданные препятствия со стороны их же властей.

Хотелось бы отметить, что, несмотря на игнорирование Западом наших инициатив, белорусская сторона стремиться налаживать контакты с соседними странами. Делается это в первую очередь для поддержания добрососедских и дружеских отношений с жителями соседних стран. Ведь главная задача любого государства – обеспечить комфортные и безопасные условия для существования своих граждан. Так сложилось, что наши народы повязаны исторически и территориально. Страниц истории было много. И были они разные – где то хорошие, а где-то не очень. Главное в данном контексте уметь находить то, что объединяет и настраивает на взаимоуважительное отношение друг к другу. И, в целом, у белорусского руководства неплохо это получается.

Однако военно-политические руководства стран Балтии и Польши всячески пытаются разрушить связи соседних народов. Вместо памяркоўных белорусов, которые не раз спасали поляков и литовцев от гибели, руководство Польши себе в кровные друзья записало «волынских мясников». Да и не только Волынью славятся украинцы в своей исторической дружбе с ляхами. Одна только Буща чего только стоит.

Отметим, что, несмотря на все предпринятые недружественные действия наших соседей, включая закрытие пограничных пунктов пропуска, намеренное создание огромных очередей на границе, а также репрессии над своими же гражданами, которые посещают нашу страну и выступают против политики «выкручивания рук», обычные поляки, литовцы и украинцы с удовольствием посещают нашу страну.

К сожалению, военно-политическое руководство стран Балтии и Польши ведёт не просто антибелорусскую и антироссийскую компанию, а напрямую готовит своё население к прямому вооружённому конфликту со своим восточным соседом – Союзным государством.

Стоит отметить, что сегодня вся так называемая информационная машина прибалтийский государств и Польши работает в одном ключе, настраивая свой народ против народов Беларуси и России. В частности, польская власть всячески искажает действительность, предостерегая граждан своей страны от поездок в нашу страну по безвизу. Так, режим Дуды-Моравецкого ввел для своих же граждан наказания за посещение «Синеокой». Об этом сообщил редакции Sputnik в Беларуси польский писатель и аналитик Томаш Грыгуч.

«Поляки, которые приезжают в Беларусь и выступают в местных СМИ, могут по возвращении понести наказание за это», – рассказал Томаш Грыгуч.

Грыгуч так же поделился своим мнением касаемо американских военных баз в Польше и развязанной вновь гонки вооружений.

«Мы дожили до тех времен, когда в Европе по вине Америки мы видим опасную гонку вооружений, – добавляет польский писатель. – Мы, поляки, сами не знаем, есть ли у нас ядерное оружие. Но американские войска, немецкие, английские войска размещаются на территории Польши. Все это предвещает плохое и с учетом истории глубоко тревожит», – заявил Грыгуч.

По мнению собеседника, если бы Польша начала проводить независимую политику, такая политика была бы и в интересах Беларуси и России, и тогда открылась бы новая эра политических отношений в Европе и, с большой вероятностью, украинский конфликт давно уже был бы разрешён.

Стоит также отметить, что сегодня маразм польских властей переходит все грани. Циничные действия польских элит направлены исключительно на пренебрежение собственной историей и интересами польского народа. Так, польские политики самого высокого уровня поддерживают неонацистский киевский режим, прямо говоря, потомков тех самых бандеровцев, которые ещё 80 лет назад вырезали поляков на Волыни, приклоняются перед памятниками УПА, а вместе с тем, пытаются сделать виновными в Волынской трагедии третьи страны.

Действительно, нынешнее польское военно-политическое руководство полностью олицетворяет хитрую, действующую исподтишка гиену, которая при первой же возможности попытается забрать свой «лакомый кусок» – часть территорий Украины и Беларуси, да и Калининградскую область РФ, которую уже переименовала в Крулевец на свой манер.

Между тем, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что Польша предала историческую память и забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось дорогой ценой народу СССР. Он добавил, что сегодняшняя польская власть «поступает подло»: сносит памятники советскому солдату-освободителю, закрывает русские школы, ворует российскую собственность и ведёт себя по-хамски.

«Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы», – считает председатель Госдумы.

Володин отметил, что советский народ, «отрывая от себя», направил на восстановление и развитие Польши после войны более 750 млрд. долларов по сегодняшним оценкам.

Стоит напомнить, что во время ВОВ и в послевоенное время люди были связаны общей целью, общей идеей – борьбой с фашистской нечистью, послевоенным восстановлением, счастливой и мирной жизнью. Тогда не разделяли по национальному или расовому признаку – будь ты еврей, поляк, украинец, латыш, русский или белорус. Стоит подчеркнуть, что и сегодня население Польши, стран Балтии, Украины не является врагами для Беларуси и России и никогда не будет таковым являться.

В свою очередь, неоднократно уже отмечалось и самими поляками, что сегодняшняя польская политика не соответствует польским национальным интересам, и самое главное – интересам польского народа. Не стоит забывать, что история циклична и не прощает ошибок.

Николай Крылов