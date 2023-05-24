Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью.

Поступила информация, что инспекторат обеспечения Войска Польского в экстренном порядке начал строительство передовых баз тылового обеспечения 16-й механизированной дивизии. Два объекта появятся вблизи городов Граево и Кольно, которые расположены в 70 и 110 км от белорусской границы. Готовность объектов - 15 июня.

В частности, жители Кольно сообщают, что вблизи их города был вырублен участок леса и подготовлена площадка для строительства крупного военного объекта. Судя по количеству ж/б плит и возведению обволовки, идет строительство передового склада боеприпасов одной из бригад 16-й мд.

Со своей стороны хотим напомнить, что по стандартам НАТО артиллерийские и танковые боеприпасы хранятся в контейнерах, так называемые батальонные (дивизионные) боекомплекты. Такая система, принятая в странах НАТО, призвана повысить оперативность действий и мобильности войск (сил) в ходе ведения боевых действий, а так же обеспечить живучесть тыловых подразделений. Сотни контейнеров, хранящиеся на базе, могут быть эвакуированы в течение пару часов.

Из-за отсутствия в данном регионе Польши развитой ж/д сети передача контейнеров на передовые пункты тылового обеспечения будет осуществляется автомобильным транспортом.

Главным образом все крупные склады с боеприпасами размещены в центральной части Польше. Сегодня же мы наблюдаем их форсированный перенос в сторону Беларуси.

Таким образом, строительство передовых складов боеприпасов в 70-110 км от белорусской границы свидетельствует об оперативном развертывании Войска Польского, конкретно, речь идет о подготовке сил и средств оперативного тыла к ведению боевых действий на Белорусском операционном направлении.

Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью. Источник: belvpo.com

Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью. Источник: belvpo.com

Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью. Источник: belvpo.com

Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью. Источник: belvpo.com

Николай Астровский